Dün akşam televizyonda Aziz, Arka Sokaklar, Yalnız Kurt ve İyilik yapımları yer aldı. İşte 6 Mayıs 2022 Cuma reyting sonuçları… Haber Merkezi 30.04.2022 - 11:51

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

6 Mayıs 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Kaderimin Oyunu, Fox TV'de İyilik, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV'de Aziz ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 6 Mayıs 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte dünün reyting sonuçları...

6 Mayıs reyting sonuçları

6 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Kasaba Doktoru, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 ARKA SOKAKLAR KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

6 YALNIZ KURT ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 IYILIK FOX 9 AZIZ SHOW TV

10 KASABA DOKTORU TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 KASABA DOKTORU TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 IYILIK FOX

5 AZIZ SHOW TV

6 YALNIZ KURT ATV

7 ARKA SOKAKLAR KANAL D

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 KASABA DOKTORU TRT 1

4 IYILIK FOX

5 ARKA SOKAKLAR KANAL D

6 AZIZ SHOW TV 7 YALNIZ KURT ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 KADERIMIN OYUNU STAR TV