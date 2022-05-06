6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı...

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.

6 Mayıs 2022 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı..

6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Afara

Star TV yayın akışı

07:00 Ayşecik ile Ömercik

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 İyilik

01:15 Gülümse Kaderine

TRT 1 yayın akışı

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Türk Sineması "Kuklalı Köşk"

06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

02:30 Dengi Dengine

04:20 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

Show TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:45 Bir Şansım Olsa

10:00 Yalancı Yarim

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Salako

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra