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    6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 08:47
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    6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.

    6 Mayıs 2022 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı..

    6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Yalnız Kurt

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Afara

    Star TV yayın akışı

    07:00 Ayşecik ile Ömercik
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kaderimin Oyunu
    00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 İyilik
    01:15 Gülümse Kaderine

    TRT 1 yayın akışı

    05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:10 Türk Sineması "Kuklalı Köşk"
    06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Bir İyilik Hikayesi
    15:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    02:30 Dengi Dengine
    04:20 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

    Show TV yayın akışı

    06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    08:45 Bir Şansım Olsa
    10:00 Yalancı Yarim
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Aziz
    00:15 Salako

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    15:00 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra

    6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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