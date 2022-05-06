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- 6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 06.05.2022 - 08:47
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.
6 Mayıs 2022 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı..
6 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Afara
Star TV yayın akışı
07:00 Ayşecik ile Ömercik
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 İyilik
01:15 Gülümse Kaderine
TRT 1 yayın akışı
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Türk Sineması "Kuklalı Köşk"
06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
02:30 Dengi Dengine
04:20 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:00 Yalancı Yarim
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Salako
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra