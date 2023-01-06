6 Ocak 2023 Cuma TV yayın akışı: Televizyonda bugün...

Haftanın son iş gününü TV karşısında tamamlayacak olanlar, kanallar arasında zaplıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Ocak 2023 Cuma TV yayın akışları...

Bu cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 16 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...

6 Ocak TV yayın akışı 2023

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Vahşetin Çağrısı

22:00 Yabancı Sinema Barut Kokteyli

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Mumya

Star TV yayın akışı

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:30 Adını Sen Koy

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı