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    6 Ocak 2023 Cuma TV yayın akışı: Televizyonda bugün...

    Haftanın son iş gününü TV karşısında tamamlayacak olanlar, kanallar arasında zaplıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Ocak 2023 Cuma TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 09:07
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    6 Ocak 2023 Cuma TV yayın akışı: Televizyonda bugün...

    Bu cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

     

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 16 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...

    6 Ocak TV yayın akışı 2023

    ATV yayın akışı

    • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Mutfak Bahane
    • 16:00 Esra Erol’da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Yabancı Sinema Vahşetin Çağrısı
    • 22:00 Yabancı Sinema Barut Kokteyli

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
    • 11:00 Hayat Şarkısı
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk ve Umut
    • 17:00 Hicran
    • 18:30 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Yabancı Sinema Mumya

     

    Star TV yayın akışı

    • 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    • 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Söz
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Çok Güzel Hareketler
    • 20:00 Yalı Çapkını

     

    Fox TV yayın akışı

    • 10:15 Ekonomi Arası
    • 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 12:45 En Hamarat Benim
    • 16:30 Yasak Elma
    • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    • 20:00 İyilik
    • 23:30 Orta Sayfa

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Bu Toprağın Sesi
    • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    • 13:15 Kalk Gidelim
    • 15:30 Adını Sen Koy
    • 16:45 Seksenler
    • 19:00 Ana Haber
    • 19:55 İddiaların Aksine
    • 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah
    • 10:00 Güzel Günler
    • 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    • 18:45 Show Ana Haber
    • 20:00 Kızılcık Şerbeti

     

    TV8 yayın akışı

    • 07:15 8’de Sağlık
    • 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    • 10:30 Yazgı
    • 13:00 Canım Annem
    • 14:00 Doya Doya Moda
    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    • 20:00 MasterChef Türkiye

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