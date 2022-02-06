6 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı…

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

6 Şubat 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı..

6 ŞUBAT 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:15 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Ters Yüz

21:45 Ters Yüz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:00 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:45 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Salak Milyoner

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra