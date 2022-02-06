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    6 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 08:32
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    6 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    6 Şubat 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı..

    6 ŞUBAT 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:15 Dizi TV
    16:00 Yalnız Kurt
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    22:15 Yalnız Kurt

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    13:00 Arda ile Omuz Omuza
    14:00 Camdaki Kız
    16:15 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:15 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çizgi Film Kuşağı
    09:00 Bir Demet Tiyatro
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Kaderimin Oyunu
    18:45 Star Haber
    20:00 Ters Yüz
    21:45 Ters Yüz

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:30 Aşk Mantık İntikam
    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:00 Mahkum
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 7. Koğuştaki Mucize
    22:45 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Yeşil Deniz
    08:40 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
    13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
    17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Aziz
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
    22:15 Salak Milyoner

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Gazete Magazin
    12:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    15:00 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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