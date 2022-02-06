- Haberler
- Medya Haberleri
- 6 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
6 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 08:32
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
6 Şubat 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı..
6 ŞUBAT 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:15 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Ters Yüz
21:45 Ters Yüz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:00 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:45 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Salak Milyoner
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra