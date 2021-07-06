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    6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. TV karşısında vakit geçirmek isteyenler, kanalların yayın akışını sorguluyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 08:38
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    6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...

    6 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maraşlı
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maraşlı
    00:20 Centilmen

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Yalan Dünya
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Baht Oyunu
    00:15 Atlantic Rim: Diriliş

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:5 Kaçak Gelinler
    13:15 Aramızda Kalsın
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    00:15 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Mucize Doktor
    16:15 Şevkat Yerimdar
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Oluversin Gari
    00:45 Çılgın Dersane Kampta

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:45 Vuslat
    10:40 Tozkoparan
    12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş "İtalya-İspanya" (Canlı)
    00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
    03:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    07:30 Kalp Atışı
    10:00 Yeni Gelin
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    23:15 Şahsiyet

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Masterchef Türkiye
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Yüce Dağ Başında
    10:00 Yemin
    11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı
    13:20 Emanet
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Gülcü Baba
    02:00 Sev Yeter

    6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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