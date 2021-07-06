6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. TV karşısında vakit geçirmek isteyenler, kanalların yayın akışını sorguluyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...

6 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

00:20 Centilmen

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

00:15 Atlantic Rim: Diriliş

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:5 Kaçak Gelinler

13:15 Aramızda Kalsın

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:15 Kazara Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Mucize Doktor

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Oluversin Gari

00:45 Çılgın Dersane Kampta

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:45 Vuslat

10:40 Tozkoparan

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş "İtalya-İspanya" (Canlı)

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

03:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Dizi

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

08:00 Yüce Dağ Başında

10:00 Yemin

11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı

13:20 Emanet

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Gülcü Baba

02:00 Sev Yeter