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- 6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 08:38
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 6 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...
6 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Centilmen
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
00:15 Atlantic Rim: Diriliş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:5 Kaçak Gelinler
13:15 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:15 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Mucize Doktor
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Oluversin Gari
00:45 Çılgın Dersane Kampta
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:45 Vuslat
10:40 Tozkoparan
12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş "İtalya-İspanya" (Canlı)
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
03:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 Yüce Dağ Başında
10:00 Yemin
11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı
13:20 Emanet
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Gülcü Baba
02:00 Sev Yeter