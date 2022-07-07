Çarşamba akşamı televizyonlarda Kara Tahta, Gizli Saklı ve Masterchef Türkiye gibi yapımlar yer aldı. Peki, 6 Temmuz 2022 Çarşamba reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

6 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Küçük Esnaf, Fox TV'de Gizli Saklı, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV'de Kibar Feyzo ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 6 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

6 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kara Tahta, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 GIZLI SAKLI FOX

4 SEVERSIN KANAL D

5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

6 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV

7 KARA TAHTA TRT 1

8 GIZLI SAKLI (OZET) FOX

9 EN BUYUK SABAN (T.S) SHOW TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 KARA TAHTA TRT 1

3 GIZLI SAKLI FOX

4 FOX ANA HABER FOX

5 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

6 SEVERSIN KANAL D

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

8 SICAK GELISME KANAL D

9 YAPRAK DOKUMU (TKR) KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 GIZLI SAKLI FOX

4 KARA TAHTA TRT 1

5 SEVERSIN KANAL D

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 GIZLI SAKLI (OZET) FOX

8 EN BUYUK SABAN (T.S) SHOW TV

9 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D