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- 6 Temmuz 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
6 Temmuz 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 06.07.2022 - 08:41
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Nadide Hayat
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Küçük Ağa
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası
13:00 Magazin D
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Ah Nerede
18:30 Star Ana Haber
20:00 Küçük Esnaf
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
12:45 Kadının Eseri
13:45 Gizli Saklı
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Gizli Saklı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Hapishanedeki Çiçek
09:05 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:15 Canım Annem
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kibar Feyzo