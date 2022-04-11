6 yaşında motokros şampiyonu! Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın yetenek abidesi oğlu...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisindin yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın oğlu Emir Aras, yetenekleriyle görenleri şaşırttı. İşte motokros şampiyonu Emir Aras'ın kareleri...

TRT1 ekranlarının tarihi dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz Kılıcı'nda başrol alan Engin Altan Düzyatan'ın motor sevgisi hayranları tarafından biliniyor.

Oruç Reis karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, kariueri kadar özel hayatıyla da gündemde.

2014 yılında Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile evlenen Düzyatan, 2 çocuk babası.

Mutlu evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, özel hayatını kameralardan uzak yaşıyor.

Zamanının büyük bir kısmını setlerde geçiren ünlü oyuncu, adeta bir motor tutkunu.

Motor sporlarına da ilgi duyan Düzyatan, oğlunu da alana yönlendirdi.

Oğlu da motorcu oldu

Babası Engin Altan Düzyatan'ın izinden gidip motokros yapan 6 yaşındaki Emir ise dün 50 cc kategorisinde yarıştı.

Motokros; arazi tipi özel parkurlarda yapılan bir motosiklet yarışı...

Şampiyon olan minik, ünlü oyuncuyu gururlandırdı. Neredeyse 3 yaşından beri motokros yapan Emir, başarılı devam ediyor.

Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı olan Emir Aras Düzyatan, herkesi şaşırttı.