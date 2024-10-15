6 yıl sonra ilk kez! Victoria’s Secret Fashion Show 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yağmur Dinç

Victoria's Secret, 1977 yılında Roy Raymond tarafından kurulan bir Amerikan iç giyim markasıdır. Marka, özellikle kadın iç giyimi, sütyen, pijama, mayo ve diğer kadın giyim ürünleriyle tanınır.

Marka, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren düzenlenen büyük moda şovlarıyla popülerlik kazanmış, bu şovlar sırasında ünlü modeller ve sanatçılar sahne almıştır.

Victoria's Secret Melekleri arasında Adriana Lima , Candice Swanepoel , Behati Prinsloo , Jasmine Tookes , Grace Elizabeth , Taylor Hill , Barbara Palvin gibi isimler yer almaktadır.

6 yılın ardından 2024 yılında dört gözle beklenen şovun detayları belli oldu. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler, "Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, hangi kanalda" merak ediliyor.

Bu sene defilenin pembe halısında Türkiye’den Dilan Çiçek Deniz yürüyecek.

İşte 2024 şovunun yayın bilgileri...

VICTORIA'S SECRET SHOW NE ZAMAN 2024

2024 Victoria's Secret Fashion Show, 15 Ekim'de New York'ta düzenlenerek uzun bir aradan sonra geri dönüyor.

Gösteri, New York saati ile 20.00’de başlayacak. Bu da Türkiye’de 16 Ekim gece yarısı saat 02.00’e tekabül edecek.

Gösteri, Amazon Prime Video, Amazon Live ve Victoria's Secret’ın Instagram, YouTube ve TikTok hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.