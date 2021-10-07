MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef yarışması heyecan dolu yeni bölümleri devam ederken, dün akşam Meksika mutfağından yemekler yapıldı. Yapılan yemekler sonucunda dokunulmazlık kazanan ve elemeye giden isimler belli oldu.

MasterChef Türkiye dün yine eğlenceli ve renkli bir bölümle seyircisinin karşısına çıktı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı yarışmada, konsept Meksika mutfağı oldu.

Şefler kırmızı ve takım yarışmacılarına 7 tane yemek vererek, yeteneklerini sergilemelerini istedi.

Yapılan yemekler sonucunda tadım yapan şefler, mavi takımın yemeklerini daha fazla beğendi.

Mavi takım dokunulmazlık alırken, kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için bir oyun daha oynadı.

Yarışmayı izleme şansı olmayanlar ya da son dakikalarını kaçıranlar, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızılar, bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgahların başına geçti. Yarışmacılara yemek yapmaları için Kabuklu fındık, köftelik bulgur, çedar peyniri, bitter çikolata, koçan mısır, kestane mantarı, Meksika biberi, asma yaprağı, dana kıyma, tavukgöğsü, taze tel kadayıf verildi.

40 dakikanın sonunda yapılan yemekleri tadan şefler, Dilara, Burcu ve Araz'ı beğendi. Dokunulmazlık alan isim ise yine Dilara oldu.