66 yaşındaki Ayşegül Aldinç yatak pozuyla mest etti! 'Kim der ki 66 yaşında' Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayşegül Aldinç son olarak yatak pozuyla gündem oldu. İşte Ayşegül Aldinç'in beğeni toplayan yatak pozu..

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Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

66 yaşındaki Ayşegül Aldinç yıllara meydan okuyan fiziğiyle ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Yatakta poz veren Ayşegül Aldinç bu karesini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü sanatçının bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aldinç'in Instagram'da 597 bin takipçisi bulunuyor.

Ayşegül Aldinç'in son paylaştığı yatak pozuna takipçileri tarafından "Çok güzelsin", "Bu güzelliğinizi neye borçlusunuz acaba?" ve "Çok güzel bir fotoğraf karesi olmuş" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

İşte Ayşegül Aldinç'in yatak pozu..

Ayşegül Aldinç 28 Eylül 1957 tarihinde İstanbul'de dünyaya geldi. Ayşegül Aldinç, gazeteci ve spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in kızıdır.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 1981 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi, Modern Folk Üçlüsü ile birlikte seslendirdiği Dönme Dolap isimli şarkıyla temsil etti.

Kamera karşısına ilk kez 1985 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği TRT dizisi Acımak'ta rol alarak geçen Ayşegül Aldinç 1987'de Şerif Gören'in yönettiği Katırcılar ve Yavuz Özkan'ın yönettiği Yağmur Kaçakları filmleriyle sinema oyunculuğuna başlamıştır.

Ayşegül Aldinç 1994'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Gerilla filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.