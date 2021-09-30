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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef Türkiye yarışması yine eğlenceli anlara sahne olurken, dokunulmazlık alan ve elemeye kalan yarışmacılar ise belli oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?