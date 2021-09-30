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    MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

    MasterChef Türkiye yarışması yine eğlenceli anlara sahne olurken, dokunulmazlık alan ve elemeye kalan yarışmacılar ise belli oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 09:24
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    MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında, dün beş kıtadan yemek yapıldı.

    Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları karşılıklı düello yaparken, mavi takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazandı.

    Maviler dokunulmazlık oyununu 3-2 kazanırken, kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık almak için eleme oynadı.

    Oynanan elem sonucunda, haftanın yine ikinci bireysel dokunulmazlığını kazanan yarışmacı belli oldu.

    Yarışmayı takip edemeyenler, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte ayrıntılar...

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Kırmızı takıma dokunulmazlık için, birkaç ürün verildi. Yarışmacılar bu ürünleri kullanarak, en iyi tabağı yapmaya çalıştı.

    Şeflerin tadımı sonrası Mustafa, Burcu ve Safanur'un yemekleri başarılı bulundu.

    En başarılı tabağını hazırlayan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Burcu oldu.

    MasterChef te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim.. #1

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