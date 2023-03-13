68'lik Gülşen Bubikoğlu fit haliyle yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın güzeli paylaştı, sosyal medya coştu! Türk sinema tarihinde hem güzelliği hem de oyunculuğuyla Yeşilçam’a damga vuran 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını büyüledi. Son halini gören gözlerine inanamadı.

İlk oyunculuk deneyimini Yaban filmi ile yaşayan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Vahşi Gelin, Alev Alev gibi filmlerle hafızalara kazındı.

Hem yeteneği, hem de güzelliğiyle ön plana çıkan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile başrolü üstlendiği filmlerle öne çıktı.

Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran ünlü oyuncu, uzun bir süre önce setlere veda etti ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Ancak hayranlarından uzak kalmak istemeyen Gülşen Bubikoğlu, sevenleriyle etkileşim kurabilmek için sosyal medya hesabı açtı.

Sık sık paylaşım yapan ve bunca yıl geçmesine rağmen fiziğiyle hayranlarını büyüleyen Bubikoğlu, bu kez son halini paylaştı.

Ünlü oyuncunun son halini gören bir daha baktı. İşte güzelliğiyle herkesi büyüleyen o paylaşım…

Yıllar onu teğet geçmiş!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından son halini paylaşarak hayranlarını büyüledi.

Yaşına rağmen güzelliği ve fit haliyle dikkat çeken Bubikoğlu kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yıllar onu resmen teğet geçmiş...