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    7 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 7 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 09:41
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    7 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    6 Ağustos 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı...

    7 AĞUSTOS 2021 TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Şans Kapıyı Çalınca
    10:30 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
    12:20 Kalp Yarası
    16:05 Kalp Yarası
    18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Baht Oyunu
    15:45 Karayip Korsanları
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Chripstopher Robin
    22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09.00 Çizgi Film Kuşağı
    09:30 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    15:30 Ada Masalı
    19:00 Star Haber
    20:00 Star Market
    23:45 Ada Masalı

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Bay Yanlıiş
    13:45 Şevkat Yerimdar
    15:45 Son Yaz
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Yüz Numaralı Adam
    22:00 Şef Akademi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:35 İmparatoriçe Ki
    08:05 Yeşil Deniz
    10:55 Yedi Numara
    12:05 Dünya Hali (Altyazılı)
    15:55 Seneye Bu Zamanlar
    17:45 Yıldızların Yolu
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike 3' (Altyazılı)
    22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kalp Atışı
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
    16:30 Sakar Şakir
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Paylaş Benimle
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Masterchef Türkiye
    13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
    16:15 Arif v 216
    18:45 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    08:00 Ece ile Neşe
    10:00 Bir Dalda İki Kiraz
    12:00 Gündüz Gece
    13:30 Aşk Bir Rüya
    15:15 Dünyanın Tadı
    16:00 Can Yoldaşım
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul

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