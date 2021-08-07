7 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 7 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

6 Ağustos 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı...

7 AĞUSTOS 2021 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Şans Kapıyı Çalınca

10:30 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

12:20 Kalp Yarası

16:05 Kalp Yarası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Baht Oyunu

15:45 Karayip Korsanları

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Chripstopher Robin

22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

15:30 Ada Masalı

19:00 Star Haber

20:00 Star Market

23:45 Ada Masalı

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Bay Yanlıiş

13:45 Şevkat Yerimdar

15:45 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yüz Numaralı Adam

22:00 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 İmparatoriçe Ki

08:05 Yeşil Deniz

10:55 Yedi Numara

12:05 Dünya Hali (Altyazılı)

15:55 Seneye Bu Zamanlar

17:45 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike 3' (Altyazılı)

22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

16:30 Sakar Şakir

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Paylaş Benimle

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye

16:15 Arif v 216

18:45 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

08:00 Ece ile Neşe

10:00 Bir Dalda İki Kiraz

12:00 Gündüz Gece

13:30 Aşk Bir Rüya

15:15 Dünyanın Tadı

16:00 Can Yoldaşım

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul



