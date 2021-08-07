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- 7 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
7 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 07.08.2021 - 09:41
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
6 Ağustos 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı...
7 AĞUSTOS 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Şans Kapıyı Çalınca
10:30 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
12:20 Kalp Yarası
16:05 Kalp Yarası
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Baht Oyunu
15:45 Karayip Korsanları
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Chripstopher Robin
22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
09.00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
15:30 Ada Masalı
19:00 Star Haber
20:00 Star Market
23:45 Ada Masalı
FOX YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bay Yanlıiş
13:45 Şevkat Yerimdar
15:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yüz Numaralı Adam
22:00 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 İmparatoriçe Ki
08:05 Yeşil Deniz
10:55 Yedi Numara
12:05 Dünya Hali (Altyazılı)
15:55 Seneye Bu Zamanlar
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike 3' (Altyazılı)
22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
16:30 Sakar Şakir
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Paylaş Benimle
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
16:15 Arif v 216
18:45 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Ece ile Neşe
10:00 Bir Dalda İki Kiraz
12:00 Gündüz Gece
13:30 Aşk Bir Rüya
15:15 Dünyanın Tadı
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul