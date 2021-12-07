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    7 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 7 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 10:25
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    7 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor. Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    7 Aralık 2021 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 7 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı...

    7 ARALIK 2021 SALI TV YAYIN AKIŞI

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Asi

    13:00 Gelinim Mutfakta

    15:45 Ece Üner ile Susma

    18:45 Kanal D Ana Habe

    r 20:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü

    23:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü

    02:15 Gelinim Mutfakta

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Destan (3. bölüm)

    23:35 Destan

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:55 Şampiyon

    08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10:00 Gönül Dağı

    13:30 Beni Böyle Sev

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    23:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.30 Star Haber

    20:00 Sana Söz

    00:15 Kaderimin Oyunu (Tekrar)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 Masterchef Türkiye

    16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

    08:30 Bu Sabah

    10:15 Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:10 Senin Hayatın

    18.45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Üç Kuruş (Tekrar)

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    00:15 Kanunsuz Topraklar (Alt yazılı)

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