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- 7 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
7 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 10:25
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor. Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
7 Aralık 2021 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 7 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı...
7 ARALIK 2021 SALI TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Habe
r 20:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
23:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
02:15 Gelinim Mutfakta
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan (3. bölüm)
23:35 Destan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Şampiyon
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Gönül Dağı
13:30 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.30 Star Haber
20:00 Sana Söz
00:15 Kaderimin Oyunu (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
08:30 Bu Sabah
10:15 Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Üç Kuruş (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
00:15 Kanunsuz Topraklar (Alt yazılı)