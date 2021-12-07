7 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 7 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı…

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor. Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

7 Aralık 2021 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 7 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı...

7 ARALIK 2021 SALI TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Habe

r 20:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü

23:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü

02:15 Gelinim Mutfakta

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan (3. bölüm)

23:35 Destan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Şampiyon

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Gönül Dağı

13:30 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.30 Star Haber

20:00 Sana Söz

00:15 Kaderimin Oyunu (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:30 Bu Sabah

10:15 Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Üç Kuruş (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:15 Kanunsuz Topraklar (Alt yazılı)