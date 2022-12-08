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- 7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var!
7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var!
- 08.12.2022 - 11:50
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.
20+ABC1 grubunda da birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- KURULUS OSMAN ATV
- ESRA EROL'DA ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- ATV ANA HABER ATV
- COP ADAM STAR TV
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- O KIZ KANAL D
- KANAL D ANA HABER KANAL D
AB İLK 10 PROGRAM
- KURULUS OSMAN ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- COP ADAM STAR TV
- ESRA EROL'DA ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- ATV ANA HABER ATV
- GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
- KURULUS OSMAN ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ESRA EROL'DA ATV
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- COP ADAM STAR TV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
- ATV ANA HABER ATV
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- O KIZ KANAL D