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    7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var!

    7 Aralık 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 08.12.2022 - 11:50
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    7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

    20+ABC1 grubunda da birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. KURULUS OSMAN           ATV
    2. ESRA EROL'DA   ATV
    3. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    4. KURULUS OSMAN (OZET)             ATV
    5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    6. ATV ANA HABER               ATV
    7. COP ADAM         STAR TV
    8. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    9. O KIZ     KANAL D
    10. KANAL D ANA HABER      KANAL D

    7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var! #2

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. KURULUS OSMAN           ATV
    2. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    3. COP ADAM         STAR TV
    4. ESRA EROL'DA   ATV
    5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    6. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    7. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    8. ATV ANA HABER               ATV
    9. GULDUR GULDUR SHOW (TKR)   SHOW TV
    10. KURULUS OSMAN (OZET)             ATV

    7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var! #3

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. KURULUS OSMAN           ATV
    2. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    3. ESRA EROL'DA   ATV
    4. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    5. COP ADAM         STAR TV
    6. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    7. KURULUS OSMAN (OZET)             ATV
    8. ATV ANA HABER               ATV
    9. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    10. O KIZ     KANAL D

    7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var! #4


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