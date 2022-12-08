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7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var!

7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var!

7 Aralık 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.