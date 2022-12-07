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- 7 Aralık Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
7 Aralık Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Ekran karşısına geçenler, TV'de neler var diye bakıyor. Peki 7 Aralık Çarşamba televizyonda neler, hangi diziler var? İşte günün TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 07.12.2022 - 08:51
TV yayın akışları, televizyon izleyicilerinin günlük gündeminde yer alıyor.
Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
7 Aralık 2022 Çarşamba akşamı Kanal D’de O kız, Fox TV’de Bir Peri Masalı, Star TV’de Çöp Adam, Show TV’de Hayat Bugün, ATV’de Kuruluş Osman, TV8’de ise Tuzak isimli dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıkıyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 O Kız
ATV yayın akışı
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Çöp Adam
Fox TV yayın akışı
- 10:15 Ekonomi Arası
- 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 En Hamarat Benim
- 16:45 Recep İvedik 5
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Bir Peri Masalı
Trt1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:35 Kasaba Doktoru
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kasaba Doktoru
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
Tv8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Yazgı
- 12:00 Canım Annem
- 13:00 Kadere Karşı
- 14:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye