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- 7 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
7 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 08:35
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı...
7 EYLÜL 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
00:15 Şeref Kanunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:00 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:35 Tövbeler Olsun
08:35 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
16:10 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
21:45 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" (Canlı)
23:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
02:50 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Tövbe
09:00 Yemin
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:4 Küçük Gelin Nazmiye
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Zehir ve Şifa
02:00 Sev Yeter