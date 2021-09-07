7 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 7 Eylül 2021 Salı bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı...

7 EYLÜL 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

00:15 Şeref Kanunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:00 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:35 Tövbeler Olsun

08:35 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

21:45 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" (Canlı)

23:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

02:50 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Tövbe

09:00 Yemin

10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:4 Küçük Gelin Nazmiye

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Zehir ve Şifa

02:00 Sev Yeter