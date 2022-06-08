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    7 Haziran 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş'i tutana helal olsun!

    7 Haziran Salı akşamı Destan, Baba, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 7 Haziran 2022 Salı reyting sıralaması..
    • 08.06.2022 - 11:29
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    7 Haziran 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş'i tutana helal olsun!

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    7 Haziran 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Deprem, FOX TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Türk Sineması "Meraklı Köfteci", Show TV'de Güldür Güldür ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 7 Haziran 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Haziran 2022 Salı reyting sonuçları...

    7 Haziran reyting sonuçları

    7 Haziran 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Litvanya Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Litvanya Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması aldı.

    20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Litvanya Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 UC KIZ KARDES KANAL D

    2 SURVIVOR ALL STAR TV8

    3 LITVANYA-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1

    4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    6 DESTAN ATV

    7 ESRA EROL'DA ATV

    8 SENDEN DAHA GUZEL FOX

    9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

    10 ATV ANA HABER ATV

    AB İLK 10 PROGRAM

    UC KIZ KARDES KANAL D

    SURVIVOR ALL STAR TV8

    LITVANYA-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1

    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

    SENDEN DAHA GUZEL FOX

    DESTAN ATV

    ESRA EROL'DA ATV

    KANAL D ANA HABER KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    UC KIZ KARDES KANAL D

    SURVIVOR ALL STAR TV8

    LITVANYA-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1

    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX MUGE ANLI ILE TATLI SERT

    ATV DESTAN ATV SENDEN DAHA GUZEL FOX

    ESRA EROL'DA ATV

    UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

    ATV ANA HABER ATV


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