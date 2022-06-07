7 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 7 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

7 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı listesinde sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.

Öte yandan Fox TV’nin yeni dizisi Senden Daha Güzel, bugün itibarıyla yayın hayatına başlıyor.

Türkiye - Litvanya UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması da nefes kesen anlara sahne olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 7 Haziran 2022 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

7 Haziran 2022 Salı bugün televizyonda neler var?

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Yalnız Kurt

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Seversin

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Deprem

22:15 Deprem

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18:00 İyilik

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

00:45 Kiracı

TRT 1 yayın akışı

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Elimi Bırakma

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kara Tahta (Altyazılı)

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"

21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Litvanya-Türkiye"

23:50 Yabancı Sinema "Makinistin Günlüğü"

01:40 Yerli Dizi

04:15 Seksenler (Altyazılı)

Show TV yayın akışı

06:00 Gelin Evi

08:15 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Büyük Oyun

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra