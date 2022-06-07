- Haberler
- Medya Haberleri
- 7 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
7 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 08:42
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
7 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı listesinde sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.
Öte yandan Fox TV’nin yeni dizisi Senden Daha Güzel, bugün itibarıyla yayın hayatına başlıyor.
Türkiye - Litvanya UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması da nefes kesen anlara sahne olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 7 Haziran 2022 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
7 Haziran 2022 Salı bugün televizyonda neler var?
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
00:20 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Seversin
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Deprem
22:15 Deprem
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
18:00 İyilik
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
00:45 Kiracı
TRT 1 yayın akışı
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Elimi Bırakma
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Kara Tahta (Altyazılı)
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"
21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Litvanya-Türkiye"
23:50 Yabancı Sinema "Makinistin Günlüğü"
01:40 Yerli Dizi
04:15 Seksenler (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
06:00 Gelin Evi
08:15 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Büyük Oyun
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra