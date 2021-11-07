7 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Haftanın son gününü evde geçirecek olanlar TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Birbirinden iddialı yapımlar, 7 Kasım Pazar günü ekranlarda olacak. İşte kanalların yayın akışları...

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

31 Ekim 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı..

7 KASIM 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kalp Yarası

15:25 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

14:00 Elkızı

16:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elbet Bir Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:40 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ve Bir Yeni Ömür

13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:50 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:55 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Aziz

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10.45 Masterchef Türkiye

15:00 Kırmızı Oda

18:15 Recep İvedik 6

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)



