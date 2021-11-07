Euro
11.2173
-0.02%
Dolar
9.6903
0.11%
Altın
566.15
0.03%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
611.844
2.29%
BTXN Coin
0.00
0.00%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    7 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Haftanın son gününü evde geçirecek olanlar TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Birbirinden iddialı yapımlar, 7 Kasım Pazar günü ekranlarda olacak. İşte kanalların yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    7 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    31 Ekim 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı..

    7 KASIM 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Kalp Yarası
    15:25 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:30 Konuştuktça
    08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    14:00 Çok Güzel Hareketler 2
    16:15 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Çizgi Film Kuşağı
    08:45 Güldüy Güldüy Show
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Bir Demet Tiyatro
    16:00 En Güzel Bölüm
    16:30 Sana Söz
    18:45 Star Haber
    20:00 Benim Hayatım

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kanunsuz Topraklar
    14:00 Elkızı
    16:45 Yasak Elma
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Elbet Bir Gün

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:40 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Ve Bir Yeni Ömür
    13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    16:50 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    23:55 3'Te 3

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Bir Şansım Olsa
    15:30 Üç Kuruş
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı
    22:00 Aziz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10.45 Masterchef Türkiye
    15:00 Kırmızı Oda
    18:15 Recep İvedik 6
    20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir