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- 7 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
7 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 09:28
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
31 Ekim 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı..
7 KASIM 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kalp Yarası
15:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Benim Hayatım
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
14:00 Elkızı
16:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elbet Bir Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:40 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Ve Bir Yeni Ömür
13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
16:50 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:55 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10.45 Masterchef Türkiye
15:00 Kırmızı Oda
18:15 Recep İvedik 6
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)