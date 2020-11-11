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- 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? Yedinci Koğuştaki Mucize filmi konusu ve özeti
7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? Yedinci Koğuştaki Mucize filmi konusu ve özeti
- Haber Merkezi
- 11.11.2020 - 12:11
Başrollerini, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum ve Mesut Akusta'nın aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi, Türkiye'nin oscar adayı oldu.
Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük bir ilgi gören 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir soruları araştırma konusu oldu.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor.
1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür.
Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo’nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova’nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.
Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI
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Aras Bulut İynemli: Memo
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Nisa Sofiya Aksongur: Ova
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Celile Toyon: Fatma
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İlker Aksum: Askorozlu
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Mesut Akusta: Yusuf
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Deniz Baysal: Öğretmen Mine
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Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
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Sarp Akkaya: Müdür Nail
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Yıldıray Şahinler: Hafız
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Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
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Ferit Kaya: Ali
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Serhan Onat: Meydancı Selim
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Emre Yetim: Ayna
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Gülçin Kültür Şahin: Hatice
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Cankat Aydos: Kaçak Asker
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Doğukan Polat: Tevfik
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Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
YEDİNCİ KOĞUŞTAKİ MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?
Beyazperdede 5 milyon 361 bin kişi tarafından izlenerek sinemaya damga vuran 7. Koğuştaki Mucize’nin çekimleri Muğla’da ve İstanbul Beykoz’da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşti.