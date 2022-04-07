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    7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 08:43
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    7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    7 Nisan 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı...

    7 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:05 Bir Zamanlar Çukurova
    00:25 Hakim
    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız
    00:15 Sadakatsiz
    02:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
    03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Pelin’in Mutfağı
    18:30 Star Haber
    20:00 Her Şey Aşktan
    22:30 Her Şey Aşktan

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    18.00 Mahkum
    19:00 FOX Ana Haber
    20:30 Mahkum
    23:45 Aşk Mantık İntikam
    02:15 Son Yaz
    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 yayın akışı

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:15 Elimi Bırakma
    08:40 Mesnevi'den Hikayeler
    09:05 Ramazan Klipleri
    09:10 Kuşlarla Yolculuk
    10:00 Bir İyilik Hikayesi
    10:15 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Bir İyilik Hikayesi
    15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
    17:00 Ana Haber (Canlı)
    17:25 İddiaların Aksine
    17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
    20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    00:15 Yerli Dizi
    03:10 Sahur Bereketi (Canlı)
    05:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif)

    Show TV yayın akışı

    06:00 Gelin Evi
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra
    02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan


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