7 Numara'nın o iki oyuncusu evli çıktı! Meğer yıllardır birliktelermiş...

7 Numara'nın o iki oyuncusu evli çıktı! Meğer yıllardır birliktelermiş...

Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği 7 Numara dizisinin iki oyuncusu evli çıktı. Yıllar sonra bu gerçeği öğrenen dizinin hayranları ise şoke oldu.

Bir döneme damga vuran dizilerden olan 7 Numara, günümüzde de tekrarlarıyla yayınlanmaya devam ediyor.

7'den 70'e kadar herkesin severek izlediği 7 Numara, geçen zamana rağmen sık sık gündeme geliyor.

2000-2003 yılları arasında yayınlanan Yedi Numara dizisi ve oyuncularının yaşadığı değişimler, sosyal medyada gündem oluyor.

O dönem oldukça genç olan ve ilk dizi deneyimlerini yaşayan oyuncular, yıllar içinde bir hayli değişti.

Yıllar içinde değişen oyuncular dışında, iki isim uzun yıllardır birlikte olduğu hatta dizinin yayınlandığı dönem evlendikleri ortaya çıktı.

7 NUMARA'NIN EVLİ OYUNCULARI ŞAŞIRTTI

7 Numara'da, iki aşığı canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli oldukları ortaya çıktı.

Dizide, üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin ve bunların peşine takılan 1 taşralı işsizin, sosyal ve kültürel yönden farklılıklarına değinilmiş, bununla birlikte birbiriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları güçlükler ekrana yansıtılmıştı.