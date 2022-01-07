7 Ocak 2022 Ocak TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 7 Ocak Cuma 2022 TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

7 Ocak 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 7 Ocak 2022 Ocak TV yayın akışı...

7 OCAK 2022 CUMA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi 13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema John Carte: İki Dünya Arasında

22:45 Yabancı Sinema Son Ültimatom

01:00 Yabancı Sinema Son Ültimatom

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast

22:00 Yabancı Sinema Ödeşme Zamanı

23:45 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast

01:45 Yabancı Sinema Ödeşme Zamanı

03:30 Adam ve Çocuk

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

22:00 Yabancı Sinema Doğu Ekspresinde Cinayet

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

04:45 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Annemizi Saklarken

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kaderimin Oyunu Özel Bölüm

00:30 Yabancı Sinema Yedinci Hayat

03:30 Yabancı Sinema Yedinci Hayat

05:30 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

22:25 112 Acil Çağrı

00:55 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

03:35 Ailenin Yeni Üyesi “Türkiye”

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

1:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4

22:15 Aşk Mantık İntikam

00:00 Orta Sayfa

02:00 Maske Kimsin Sen?

04:30 Kefaret