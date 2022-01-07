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- 7 Ocak 2022 Ocak TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
7 Ocak 2022 Ocak TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 7 Ocak Cuma 2022 TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 09:37
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
7 Ocak 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 7 Ocak 2022 Ocak TV yayın akışı...
7 OCAK 2022 CUMA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema John Carte: İki Dünya Arasında
- 22:45 Yabancı Sinema Son Ültimatom
- 01:00 Yabancı Sinema Son Ültimatom
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast
- 22:00 Yabancı Sinema Ödeşme Zamanı
- 23:45 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast
- 01:45 Yabancı Sinema Ödeşme Zamanı
- 03:30 Adam ve Çocuk
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
- 22:00 Yabancı Sinema Doğu Ekspresinde Cinayet
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 04:45 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Annemizi Saklarken
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu Özel Bölüm
- 00:30 Yabancı Sinema Yedinci Hayat
- 03:30 Yabancı Sinema Yedinci Hayat
- 05:30 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:20 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mahrem
- 22:25 112 Acil Çağrı
- 00:55 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 03:35 Ailenin Yeni Üyesi “Türkiye”
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 1:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4
- 22:15 Aşk Mantık İntikam
- 00:00 Orta Sayfa
- 02:00 Maske Kimsin Sen?
- 04:30 Kefaret
- 05:45 Kadın