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    7 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 7 Temmuz 2021 Çarşamba televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 08:38
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    7 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    7 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 7 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maraşlı
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Şans Kapıyı Çalınca
    22:35 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Yalan Dünya
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Transformers
    23:15 Tansformers

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:10 Geniş Aile
    07:00Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:30 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
    23:15 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Oluversin Gari
    16:15 Sen Çal Kapımı
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Sen Çal Kapımı
    00:15 Kefaret

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:50 Vuslat
    10:25 Tozkoparan
    12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş. "İngiltere-Danimarka" (Canlı)
    00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
    03:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    07:30 Kalp Atışı
    10:00 Yeni Gelin
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Cam Tavanlar
    23:30 İp Man 3

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Masterchef Ttürkiye
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Masterchef Ttürkiye
    20:00 Masterchef Ttürkiye
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Zeliş ile İrem
    10:00 Yemin
    11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı
    13:20 Emanet
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul  
    23:20 Azap
    02:00 Sev Yeter

    7 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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