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- 7 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
7 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 08:38
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
7 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 7 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
22:35 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers
23:15 Tansformers
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:10 Geniş Aile
07:00Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
23:15 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Oluversin Gari
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:50 Vuslat
10:25 Tozkoparan
12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş. "İngiltere-Danimarka" (Canlı)
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
03:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
23:30 İp Man 3
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Masterchef Ttürkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Masterchef Ttürkiye
20:00 Masterchef Ttürkiye
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 Zeliş ile İrem
10:00 Yemin
11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı
13:20 Emanet
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
23:20 Azap
02:00 Sev Yeter