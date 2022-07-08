Perşembe akşamı televizyonlarda Seni Kalbime Sakladım, Tozluyaka ve Masterchef Türkiye gibi yapımlar yer aldı. Peki, 7 Temmuz 2022 Perşembe reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Temmuz 2022 Perşembe akşamı ATV'de İçimizdeki Ateş, Kanal D'de Örümcek Adam 3, Star TV'de Duy Beni, Fox TV'de Tozluyaka, TRT 1'de Seni Kalbime Sakladım, Show TV'de Çaylaklar (Yabancı Sinema) ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 7 Temmuz 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe reyting sonuçları...

7 Temmuz Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Örümcek Adam 3 aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Seni Kalbime Sakladım aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Seni Kalbime Sakladım aldı.