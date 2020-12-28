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- MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu
MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu
- Haber Merkezi
- 28.12.2020 - 07:37
- Güncelleme : 28.12.2020 - 08:07
Masterchef Türkiye’de yine heyecan dolu bir akşam yaşandı.
Emir ve Özgül'ün final haftasına kalmak için yarıştığı yarışmada, kazanan isim Emir Elidemir oldu. Özgül Coşar ise Masterchef'ten dördüncü olarak ayrıldı.
Özgül'ün yanlış et seçimi nedeniyle elenmesi ise hem jürileri hem de seyircileri oldukça şaşırttı.
KAŞIĞI EMİR'E ATTI
Herkesin merak ettiği ise Somer Şef'in kime kaşığı attığıydı. 'Bunun ne olduğunu biliyor musun?' diyerek söze başlayan Somer Şef, Emir'e 9 puan verdi.
Emir'e 9 puan veren Somer Şef, "Kaşığımı attığımda eleştirilecek bir şey yok demektir." dedi.
Emir ise aldığı övgüden dolayı mutluluğunu gizleyemedi.
Emir'in yemeğini çok beğenen Somer Şef kaşık attı İZLE
FİNAL HAFTASI 3 İSİM KAPIŞACAK
Öte yandan Özgül ise elendikten sonra yaptığı açıklamada Emir'i desteklediğini ifade etti.
Final haftasında Barbaros, Emir ve Serhat yarışacak.