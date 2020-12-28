MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu

Final haftasına girilen MasterChef Türkiye’de elenen isim Özgül olurken, çok merak edilen Somer Şef'in kime kaşık attığı da ortaya çıktı.

Masterchef Türkiye’de yine heyecan dolu bir akşam yaşandı.

Emir ve Özgül'ün final haftasına kalmak için yarıştığı yarışmada, kazanan isim Emir Elidemir oldu. Özgül Coşar ise Masterchef'ten dördüncü olarak ayrıldı.

Özgül'ün yanlış et seçimi nedeniyle elenmesi ise hem jürileri hem de seyircileri oldukça şaşırttı.

KAŞIĞI EMİR'E ATTI

Herkesin merak ettiği ise Somer Şef'in kime kaşığı attığıydı. 'Bunun ne olduğunu biliyor musun?' diyerek söze başlayan Somer Şef, Emir'e 9 puan verdi.

Emir'e 9 puan veren Somer Şef, "Kaşığımı attığımda eleştirilecek bir şey yok demektir." dedi.

Emir ise aldığı övgüden dolayı mutluluğunu gizleyemedi.

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FİNAL HAFTASI 3 İSİM KAPIŞACAK

Öte yandan Özgül ise elendikten sonra yaptığı açıklamada Emir'i desteklediğini ifade etti.

Final haftasında Barbaros, Emir ve Serhat yarışacak.