8 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 8 Ağustos 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

8 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki 8 Ağustos Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 8 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı..

8 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Afacan Arabalar

10:00 Nadide Hayat

12:40 Dizi TV

13:30 Kalp Yarası

16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrışıyor

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

23:00 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Christopher Robin

16:00 Aşkın Tarifi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mandıra Filozofu

22:00 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Kaçak Gelinler

11:15 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Başlat

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aslan Bacanak

13:15 Bay Yanlış

14:30 Yüz Numaralı Adam

16:30 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:15 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 İmparatoriçe Ki

07:00 Yeşil Deniz

09:40 Diriliş "Ertuğrul"

12:30 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

13:40 Seksenler (Altyazılı)

16:00 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 3'Te 3

00:35 Dünya Hali (Altyazılı)

01:40 Teşkilat

03:50 Yeşil Deniz (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Senede Bir Gün

16:30 Canım Kardeşim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Robin Hood

23:15 Çatışma

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

14:15 Yerli Sinema

16:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye

18:45 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

08:00 Elif Abla ile Afacanlar

10:00 Cici Annem

12.00 Bahar Kapıda

13:30 Elimi Bırakma

15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Can Yoldaşım

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Baş Tacım

21:30 Elimi Bırakma

00:40 Bahar Kapıda

02:00 Sev Yeter