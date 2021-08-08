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- 8 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 08.08.2021 - 08:36
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
8 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki 8 Ağustos Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 8 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı..
8 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Afacan Arabalar
10:00 Nadide Hayat
12:40 Dizi TV
13:30 Kalp Yarası
16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrışıyor
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Christopher Robin
16:00 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mandıra Filozofu
22:00 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
11:15 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Başlat
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aslan Bacanak
13:15 Bay Yanlış
14:30 Yüz Numaralı Adam
16:30 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:15 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 İmparatoriçe Ki
07:00 Yeşil Deniz
09:40 Diriliş "Ertuğrul"
12:30 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
13:40 Seksenler (Altyazılı)
16:00 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'Te 3
00:35 Dünya Hali (Altyazılı)
01:40 Teşkilat
03:50 Yeşil Deniz (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Senede Bir Gün
16:30 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Robin Hood
23:15 Çatışma
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
14:15 Yerli Sinema
16:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
18:45 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Elif Abla ile Afacanlar
10:00 Cici Annem
12.00 Bahar Kapıda
13:30 Elimi Bırakma
15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Elimi Bırakma
00:40 Bahar Kapıda
02:00 Sev Yeter