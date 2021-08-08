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    8 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 8 Ağustos 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 08:36
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    8 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    8 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki 8 Ağustos Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 8 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı..

    8 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Afacan Arabalar
    10:00 Nadide Hayat
    12:40 Dizi TV
    13:30 Kalp Yarası
    16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrışıyor
    18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 İkimizin Sırrı
    23:00 İkimizin Sırrı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:30 Konuştukça
    08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    09:45 Magazin D Pazar
    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
    14:00 Christopher Robin
    16:00 Aşkın Tarifi
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Mandıra Filozofu
    22:00 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    08:15 Çizgi Film Kuşağı
    08:45 Kaçak Gelinler
    11:15 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    15:45 Ada Masalı
    18:45 Star Haber
    20:00 Başlat
    22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Aslan Bacanak
    13:15 Bay Yanlış
    14:30 Yüz Numaralı Adam
    16:30 Son Yaz
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sen Çal Kapımı
    23:15 Şef Akademi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:45 İmparatoriçe Ki
    07:00 Yeşil Deniz
    09:40 Diriliş "Ertuğrul"
    12:30 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
    13:40 Seksenler (Altyazılı)
    16:00 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Seneye Bu Zamanlar
    22:30 3'Te 3
    00:35 Dünya Hali (Altyazılı)
    01:40 Teşkilat
    03:50 Yeşil Deniz (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Senede Bir Gün
    16:30 Canım Kardeşim
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Robin Hood
    23:15 Çatışma

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Masterchef Türkiye
    14:15 Yerli Sinema
    16:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
    18:45 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye  
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    08:00 Elif Abla ile Afacanlar
    10:00 Cici Annem
    12.00 Bahar Kapıda
    13:30 Elimi Bırakma
    15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Can Yoldaşım
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Elimi Bırakma
    00:40 Bahar Kapıda
    02:00 Sev Yeter

    8 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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