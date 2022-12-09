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- 8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!
8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!
- 09.12.2022 - 11:39
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Camdaki Kız, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları...
8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
20+ABC1 grubunda da birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
AB İLK 10 PROGRAM
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM