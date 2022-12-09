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    8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!

    8 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 09.12.2022 - 11:39
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    8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Camdaki Kız, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları...

    8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    20+ABC1 grubunda da birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi! #2

    AB İLK 10 PROGRAM

    8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi! #3

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi! #4


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