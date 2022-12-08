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- 8 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 8 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 08:52
Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Bugün Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV gibi televizyon kanallarında birbirinden farklı içerikler yer alacak.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 8 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı...
8 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
Fox TV yayın akışı
- 10:15 Ekonomi Arası
- 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Kayhan
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:25 Kasaba Doktoru
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Balkan Ninnisi
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Yazgı
- 12:00 Canım Annem
- 13:00 Kadere Karşı
- 14:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye