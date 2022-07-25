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    8 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda pozlar...

    Anne olmak için gün sayan başarılı oyuncu Gupse Özay, karnı burnunda fotoğraflarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
    • 25.07.2022 - 17:16
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    8 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda pozlar...

    Birçok dizi ve filmde yer alan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2014 yılında senaryosunu kendi yazdığı 'Deliha' filmininde başrolleri paylaştı.

    Gupse Özay 'Zeliha', Barış Arduç ise 'Cemil' karakterini canlandırdı.Filmde tanışan ikilinin ilişkileri 6 yıl boyunca devam etti.

    İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve birliktelikleri hakkındaki soruları genellikle cevapsız bırakan ikili, ayrılık iddialarıyla sık sık gündem oldu ancak bu iddialar doğru çıkmadı.

    Arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren çift, yıllar süren ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.

    Geçtiğimiz günlerde ise ikiliden müjdeli bir haber gelmişti. Ünlü çiftin bir kız bebek beklediği öğrenilmişti.

    Şimdilerde arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Gupse özay, yeni karelerini yayınladı.

    Başarılı oyuncu Gupse Özay'ın son görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Anne olmak için gün sayan Gupse Özay'ın paylaşımlarına ise kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

    8 aylık hamile Gupse Özay dan karnı burnunda pozlar... #1

    8 aylık hamile Gupse Özay dan karnı burnunda pozlar... #2

    8 aylık hamile Gupse Özay dan karnı burnunda pozlar... #3


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