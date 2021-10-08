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- 8 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV'de bugün neler hangi diziler var göz atıyor. İşte 8 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 08:53
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
8 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 8 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı...
8 EKİM 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:15 Yargı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Niyazi Gül Dörtnala
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:20 Tek Yürek
- 08:20 Kalk Gidelim
- 11:55 Benim Adım Melek
- 15:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
- 21:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Norveç" (Canlı)
- 23:45 Tarihin Arka Odası (Canlı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:30 Bir Başka Güzel
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 13:00 Bir Başk Güzel
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Yalancı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Masterchef Türkiye
- 13:00 Kırmızı Oda
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda