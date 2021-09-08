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- 8 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Takip ettikleri dizi ve yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün 8 Eylül 2021 Çarşamba televizyonda neler var? İşte kanalların tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 08:56
- Güncelleme : 08.09.2021 - 09:44
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Televizyon başında vakit geçirenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 8 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi
- 22:00 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:15 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 22:45 Her Şey Seninle Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:45 Star Market
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Bayi Toplantısı
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:45 Kalk Gidelim
- 12:25 Benim Adım Melek
- 16:05 Teşkilat (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Seneye Bu Zamanlar
- 22:30 Dünya Hali (Altyazılı)
- 23:50 Seksenler (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Düğün Salonu
- 22:15 En Büyük Şaban
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef Türkiye
- 14:15 Paylaş Benimle
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye