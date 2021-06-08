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    8 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 09:00
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    8 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    8 Haziran 2021 Salı akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 8 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı...

    8 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşkın Tarifi
    23:15 Galaksinin Koruyucuları

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Öldür Beni Sevgilim
    22:30 Öldür Beni Sevgilim
    00:30 Akrep

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Dünya Avucunuzda
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Kılıbık
    22:00 Sen Çal Kapımı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:55 Vuslat
    09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım’ın Konağı 
    12:00 Kalk Gidelim
    14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    17:00 Anneler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Masumlar Apartmanı
    00:15 Payitaht "Abdülhamid"
    02:30 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    03:25 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    00:30 Çukur

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panaroma
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 İnce Yürek
    09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:00 Umut Hiç Bitmeyecek
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 Bülbülüm Altın Kafeste
    01:30 Ah Kalbim

    8 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

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