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- 8 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 09:04
Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.
Hangi kanalda ne var sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştirirken, yeni yapımlar da yerini alıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
8 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı
ATV yayın akışı
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:00 Esra Erol’da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
-
07:00 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Aşkı Memnu
-
18:45 Kanal D Haber
-
20:00 Seversin
Star TV yayın akışı
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Güzel Köylü
-
18:30 Star Haber
-
20:00 Ali Baba ve 7 Cüceler
Fox TV yayın akışı
-
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
-
13:45 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya ile Umudum Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
-
20:00 Senden Daha Güzel
TRT 1 yayın akışı
-
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
10:00 Alişan İle Gülümse Hayata
-
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
-
15:15 Kasaba Doktoru
-
16:40 Seksenler
-
19:00 Ana Haber
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Kara Tahta
Show TV yayın akışı
-
08:00 Bu Sabah
-
10:30 Şef Kapında
-
12:00 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-
18:45 Show Ana Haber
-
20:00 Tokatçı
TV8 yayın akışı
-
07:15 8’de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
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11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
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13:00 Survivor Panorama / Canlı
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14:45 Canım Annem
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16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
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19:30 Annenin Sırrıdır Çocuk
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21:30 Survivor All Star