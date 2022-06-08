8 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, yayın akışlarını takip ediyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.

Hangi kanalda ne var sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştirirken, yeni yapımlar da yerini alıyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

8 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşkı Memnu

18:45 Kanal D Haber

20:00 Seversin

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ali Baba ve 7 Cüceler

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:45 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

TRT 1 yayın akışı

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan İle Gülümse Hayata

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kasaba Doktoru

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapında

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

TV8 yayın akışı