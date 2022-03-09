8 Mart Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

8 Mart Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Salı akşamı Destan, Baba, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 8 Mart 2022 Salı reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

8 Mart 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Eyvah Eyvah 2, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 8 Mart 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 8 Mart 2022 Salı reyting sonuçları...

DÜN GECENİN REYTİNGLERİ

8 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Üç Kız Kardeş, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Baba yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Destan yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM