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    8 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 8 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 08:40
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    8 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    8 Mayıs 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 8 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı..

    8 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:15 Dizi TV
    15:35 Hakim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Adı Sevgi
    00:00 Bir Zamanlar Çukurova

    Kanal D yayın akışı

    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    14:00 Macera Avcıları Hindistan’da
    16:00 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:15 Üç Kız Kardeş

    Star TV yayın akışı

    08:30 Çizgi Film Kuşağı
    09:00 Seven Ne Yapmaz
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Kaderimin Oyunu
    17:00 Güzel Köylü
    18:45 Star Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:30 Kaderimin Oyunu

    Fox TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:30 Yasak Elma
    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Kadının Eseri
    16:30 Gülümse Kaderine
    9:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 İyilik
    22:45 Yasak Elma

    TRT 1 yayın akışı

    04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:00 Kalk Gidelim
    08:20 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Merhamet "Umutsuzluğa Yolculuk"
    14:15 Türk Sineması "Gülşah"
    16:20 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
    02:55 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

    Show TV yayın akışı

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Öyle Olsun
    16:15 Japon İşi
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Yedi Bela Hüsnü
    21:45 En Büyük Şaban

    TV8 yayın akışı

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Gazete Magazin
    13:00 Survivor Panoroma
    15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
    17:45 Survivor All Star
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra

    8 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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