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- 8 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 08.05.2022 - 08:40
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
8 Mayıs 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 8 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı..
8 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
15:35 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adı Sevgi
00:00 Bir Zamanlar Çukurova
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
14:00 Macera Avcıları Hindistan’da
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Seven Ne Yapmaz
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
17:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kaderimin Oyunu
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Yasak Elma
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Kadının Eseri
16:30 Gülümse Kaderine
9:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İyilik
22:45 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Kalk Gidelim
08:20 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Merhamet "Umutsuzluğa Yolculuk"
14:15 Türk Sineması "Gülşah"
16:20 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
02:55 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Öyle Olsun
16:15 Japon İşi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 En Büyük Şaban
TV8 yayın akışı
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panoroma
15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra