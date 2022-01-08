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- 8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 09:16
Medya gündemini yakından takip edenler, 8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
Bugün kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı...
8 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
-
07.30 Atv’de Hafta Sonu
-
10.00 İkinci Şans
-
12.00 Destan
-
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
-
20.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06.30 Sihirli Annem
-
08.30 Konuştukça
-
09.45 Magazin D Cumartesi
-
13.00 Arda'nın Mutfağı
-
16.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
-
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
-
20.00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
09.30 Çizgi Film Kuşağı
-
10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar
-
12.00 Bir Demet Tiyatro
-
13.30 Yerli Dizi
-
15.30 Yerli Dizi
-
18.45 Star Haber
-
20.00 Yukarıdaki Tehlike
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
-
12.15 Kamera Arkası
-
13.00 Mahkum
-
16.00 Kanunsuz Topraklar
-
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20.00 Maske Kimsin Sen?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
05.30 Muhteşem Kraliçe
-
08.25 Türk Sineması
-
09.55 Masumlar Apartmanı
-
11.50 Yeni Hayat
-
13:35 Seksenler Özel
-
19.00 Ana Haber
-
20.00 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06.00 Yeni Gelin
-
08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz
-
10.00 Cumartesi Sürprizi
-
13.00 Bir Şansım Olsa
-
16:15 Milyarder
-
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20.00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
-
08.30 Çook Yaşa
-
09.45 Bir Yemek Olsan
-
10.30 Master Chef Türkiye
-
18.00 Gibi (Exxen)
-
20.00 O Ses Türkiye