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    8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi gününü evde tv karşısında geçirecek olanlar için "Bugün televizyonda neler var?" sorusu gündemde. İşte 8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 09:16
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    8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Medya gündemini yakından takip edenler, 8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    Bugün kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı...

    8 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 07.30 Atv’de Hafta Sonu

    • 10.00 İkinci Şans

    • 12.00 Destan

    • 19.00 Atv Ana Haber Bülteni

    • 20.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 06.30 Sihirli Annem

    • 08.30 Konuştukça

    • 09.45 Magazin D Cumartesi

    • 13.00 Arda'nın Mutfağı

    • 16.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

    • 18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    • 20.00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 09.30 Çizgi Film Kuşağı

    • 10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar

    • 12.00 Bir Demet Tiyatro

    • 13.30 Yerli Dizi

    • 15.30 Yerli Dizi

    • 18.45 Star Haber

    • 20.00 Yukarıdaki Tehlike

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

    • 11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

    • 12.15 Kamera Arkası

    • 13.00 Mahkum

    • 16.00 Kanunsuz Topraklar

    • 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    • 20.00 Maske Kimsin Sen?

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 05.30 Muhteşem Kraliçe

    • 08.25 Türk Sineması

    • 09.55 Masumlar Apartmanı

    • 11.50 Yeni Hayat

    • 13:35 Seksenler Özel

    • 19.00 Ana Haber

    • 20.00 Gönül Dağı

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 06.00 Yeni Gelin

    • 08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz

    • 10.00 Cumartesi Sürprizi

    • 13.00 Bir Şansım Olsa

    • 16:15 Milyarder

    • 18.45 Hafta Sonu Ana Haber

    • 20.00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 08.30 Çook Yaşa

    • 09.45 Bir Yemek Olsan

    • 10.30 Master Chef Türkiye

    • 18.00 Gibi (Exxen)

    • 20.00 O Ses Türkiye

    8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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