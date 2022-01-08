8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Cumartesi gününü evde tv karşısında geçirecek olanlar için "Bugün televizyonda neler var?" sorusu gündemde. İşte 8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

Medya gündemini yakından takip edenler, 8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

Bugün kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 8 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı...

8 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 İkinci Şans

12.00 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

16.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.30 Yerli Dizi

15.30 Yerli Dizi

18.45 Star Haber

20.00 Yukarıdaki Tehlike

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Mahkum

16.00 Kanunsuz Topraklar

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Maske Kimsin Sen?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.30 Muhteşem Kraliçe

08.25 Türk Sineması

09.55 Masumlar Apartmanı

11.50 Yeni Hayat

13:35 Seksenler Özel

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

16:15 Milyarder

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI