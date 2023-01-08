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- 8 Ocak 2023 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Ocak 2023 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 08.01.2023 - 08:59
Televizyon karşısına geçenler, kanallar arasında geziniyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
8 Ocak 2023 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün TV'de neler var? İşte 8 Ocak 2023 yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Bir Küçük Gün Işığı - Kolaj
15:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim / Sinema
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Belalı Tanık / Sinema
Star TV yayın akışı
08:00 Toprak İle Fidan
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:30 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Fırıldak Ailesi / Sinema
20:45 Çok Güzel Hareketler 2
FOX TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Hayatımın Şansı
15:40 Yasak Elma
16:45 Benden Ne Olur
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Doktor Civanım / Sinema
22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde / Sinema
TRT 1 yayın akışı
08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yeni Hayat / Sinema
15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
TV 8 yayın akışı
08:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
10:00 Bir Zamanlar Batıda / Sinema
13:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
15:45 Sıfırıncı Gün
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
Show TV yayın akışı
08:15 Senede Bir Gün / Sinema
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler / Yeni Bölüm