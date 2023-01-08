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    8 Ocak 2023 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar günü binlerce vatandaş TV karşısında pinekliyor... Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 8 Ocak 2023 TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2023 - 08:59
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    8 Ocak 2023 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısına geçenler, kanallar arasında geziniyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    8 Ocak 2023 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün TV'de neler var? İşte 8 Ocak 2023 yayın akışları...

    ATV yayın akışı

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
    11:30 Dizi TV
    12:15 Bir Küçük Gün Işığı - Kolaj
    15:15 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

     

    Kanal D yayın akışı

    09:20 Set Ekstra
    09:45 Magazin D Pazar
    13:00 Arda ile Omuz Omuza
    14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim / Sinema
    16:00 O Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Belalı Tanık / Sinema

     

    Star TV yayın akışı

    08:00 Toprak İle Fidan
    09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
    10:30 En Güzel Bölüm
    10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
    11:00 Tülin Şahin İle Moda
    12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
    14:00 Çöp Adam
    16:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
    18:15 Star Haber
    19:00 Fırıldak Ailesi / Sinema
    20:45 Çok Güzel Hareketler 2

     

    FOX TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    13:00 Hayatımın Şansı
    15:40 Yasak Elma
    16:45 Benden Ne Olur
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Doktor Civanım / Sinema
    22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde / Sinema

    TRT 1 yayın akışı

    08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
    11:45 Enine Boyuna
    13:00 Yeni Hayat / Sinema
    15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Teşkilat

    TV 8 yayın akışı

    08:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
    10:00 Bir Zamanlar Batıda / Sinema
    13:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
    15:45 Sıfırıncı Gün
    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

     

    Show TV  yayın akışı

    08:15 Senede Bir Gün / Sinema
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güzel Günler / Yeni Bölüm


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