8 sene önce Arka Sokaklar'dan ayrılmıştı! O isim sürpriz projeyle dönüyor

Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra ekranlara ara veren ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Beşerler, bir tiyatro projesinde yer alacağını duyurdu.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisine beşinci sezonda dahil olan ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, 168-293. bölümleri arasında izleyici karşısına çıkmıştı.

Dizide hayat verdiği Melek Serter karakteriyle diziye farklı bir soluk getiren Zeynep Beşerler, 2010 yılında dahil olduğu Arka Sokaklar'a 2014 yılında veda etmişti.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Zeynep Beşerler'den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

TERCİHİNİ TİYATRODAN YANA KULLANDI

Zeynep Beşerler'in uzun süre sonra sürpriz bir projede rol alacağı ortaya çıktı. Her ne kadar hayranları yeni bir dizide rol almasını beklese de Beşerler, bu sefer tercihini tiyatrodan yana kullandı.

Arka Sokaklar dizisinin eski oyuncusu Zeynep Beşerler, gelecek hafta provalara başlayacağının haberini verdi ve Ocak ayının ortasında veya sonunda sahnede olacağını belirtti.

''TİYATRO DAHA ZOR VE ÇOK DAHA EĞLENCELİ''

Mesleki açıdan kendisini geliştirmeyi hedeflediğini altını çizen Beşerler, birçok oyuncunun neden tiyatroya yöneldiği şeklindeki soruya da yanıt verdi.

Güzel oyuncu, açıklamasında, ''Bir kere daha konforlu. İkincisi çok daha zor ve çok daha eğlenceli. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Hem rekabet var hem çalışma ortamı farkı. Bilmiyorum, deneyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.