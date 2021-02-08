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- 8 Şubat Pazartesi televizyonda ne var? 8 Şubat Pazartesi TV Yayın Akışı..
8 Şubat Pazartesi televizyonda ne var? 8 Şubat Pazartesi TV Yayın Akışı..
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 08:59
- Güncelleme : 08.02.2021 - 14:15
TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Gününü televizyon karşısında geçirmeyi seven izleyiciler, tam saatinde ekran başına geçerek sevdikleri yapımları izlemek istiyor.
Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün TV’de ne var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor?’ sorularına yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağındaki yayınlar merak ediliyor.
İşte, sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 8 Şubat 2021 TV yayın akışı...
8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ BUGÜN TV'DE NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Beni Bırakma
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
07:00 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
14:45 Yatıya Misafirim Var
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
-
23:30 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
-
13:15 Gerçeğin Peşinde
-
16.30 Söz
-
18.40 Star Haber
-
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
12:45 Aşk Yeniden
-
14:00 Temizlik Benin İşim
-
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:00 Yasak Elma
TV8 YAYIN AKIŞI
-
06:30 Oynat Bakalım
-
07:15 8'de Sağlık
-
08:30 Oynat Bakalım
-
09:30 Survivor
-
13:45 Doya Doya Moda
-
17.45 Survivor Panaroma
-
20:00 Survivor
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kendine İyi Bak
-
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
-
11:30 Yeni Gelin
-
12:30 Adını Feriha Koydum
-
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18.45 Show Ana Haber
-
20:00 Çukur
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
-
05:40 Seksenler (Altyazılı)
-
06:35 Acemi Anneler
-
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
-
11:00 Kalk Gidelim
-
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
-
15:55 Acemi Anneler
-
17:15 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber
-
19:55 Doğrusu Ne?
-
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
Kanal 7 YAYIN AKIŞI
-
06:30 Kanal 7'de Sabah
-
07:45 Film
-
08:45 Kördüğüm
-
10:40 Küçük Yolcu
-
11:40 Bir Garip Aşk
-
14:20 Mutfağım Şahane
-
15:20 Masum
-
18:00 Kanal 7 Haber Saati
-
19:00 Emanet
-
21:15 Bir Garip Aşk
-
23:20 Ah Kalbim