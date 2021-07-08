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- 8 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 08:52
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
8 Temmuz Perşembe akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 8 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı..
8 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
22:15 Uzay Yolcuları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Medusa Darbesi
22:30 Medusa Darbesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
00:15 Ada Masalı
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:15 Kefaret
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kefaret
00:15 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:50 Vuslat
10:25 Tozkoparan
12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:30 Türk Sineması "Ahlat Ağacı"
03:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Ağır Romantik
22:15 Ağır Romantik
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 Balıkçının Karısı
10:00 Yemin
11:30 Nermin’in Enfes Tutsağı
13:20 Emanet
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Dilek Ağacı
01:20 Sev Yeter