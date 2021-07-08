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    8 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon izleyicileri, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, ''Bugün TV'de ne var?'' sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 08:52
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    8 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    8 Temmuz Perşembe akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 8 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    8 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maraşlı
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
    22:15 Uzay Yolcuları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Yalan Dünya
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Medusa Darbesi
    22:30 Medusa Darbesi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:30 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kazara Aşk
    00:15 Ada Masalı

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Aşk Mantık İntikam
    16:15 Kefaret
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Kefaret
    00:15 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:50 Vuslat
    10:25 Tozkoparan
    12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Seksenler (Altyazılı)
    23:30 Türk Sineması "Ahlat Ağacı"
    03:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    07:30 Kalp Atışı
    10:00 Yeni Gelin
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ağır Romantik
    22:15 Ağır Romantik

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Masterchef Türkiye
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Balıkçının Karısı
    10:00 Yemin
    11:30 Nermin’in Enfes Tutsağı
    13:20 Emanet
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Dilek Ağacı
    01:20 Sev Yeter

    8 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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