Cuma akşamı televizyonlarda Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef gibi yapımlar yayınlandı. Reyting yarışını ilk gününde MasterChef kazandı.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

8 Temmuz 2022 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Örümcek Adam, Star TV'de Ah Nerede, Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Seni Kalbime Sakladım, Show TV'de Sahte Kabadayı ve TV8'de MasterChef yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 8 Temmuz 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? Cuma TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra MasterChef de başlıyor.

İşte 8 Temmuz 2022 Cuma reyting sonuçları...

8 Temmuz Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Fox Ana Haber, İkinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü ise Ah Nerede aldı. AB Grubunda ise birinciliği Fox Ana Haber, ikinciliği Kanal D Ana Haber, üçüncülüğü ise Kim Milyoner Olmak İster aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 FOX ANA HABER FOX

2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

3 AH NEREDE STAR TV

4 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8

5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 SICAK GELISME KANAL D

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

10 CEMBER SIRLAR APARTMANI (T.S) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 FOX ANA HABER FOX

2 KANAL D ANA HABER KANAL D

3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

4 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8

5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

6 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

7 CEMBER SIRLAR APARTMANI (T.S) (TKR) KANAL D

8 SICAK GELISME KANAL D

9 AH NEREDE STAR TV

10 YAPRAK DOKUMU (TKR) KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8

2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 KANAL D ANA HABER KANAL D

6 AH NEREDE STAR TV

7 SENDEN DAHA GUZEL (TKR) FOX

8 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

9 YAPRAK DOKUMU (TKR) KANAL D

10 SICAK GELISME