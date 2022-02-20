8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan haber geldi! Yakın arkadaşı bakın neler söyledi

2014 yılında beyin kanaması geçiren ve 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu. Yakın arkadaşı Ozan Zeybek, katıldığı bir programda Işık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu Yusuf Kenan Işık'ın sağlık durumu ve son hali, yıllardır komada olması nedeniyle zaman zaman merak konusu oluyor.

2014 yılında sporun ardından saunaya giren Kenan Işık, saunadan çıktıktan sonra fenalaşıp dengesini kaybetmişti.

Kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 8 yıldır yoğun bakımda.

Yakın arkadaşı, katıldığı bir programda uzun bir süredir kendisinden haber alınamayan Işık'ın son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"BIRAKTIĞIMIZ GİBİ"

A Spor'da konuşan Ozan Zeybek, Kenan Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:

''Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor.''





KENAN IŞIK KİMDİR?

1 Ekim 1947tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya gelen Kenan Işık, Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğudur.

Ortaokuldayken Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlayan Kenan Işık, Ankara'da lise eğitimi aldığı dönemde Meydan Sahnesi'ne girmiştir.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapan ünlü sanatçı, çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalışmıştır.

Başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı dizide boy gösteren Işık, 2005 yılında Star Haber'i sunmuştur. Kenan Işık, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu da üstlenmiştir.