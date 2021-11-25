8 yıllık eşinin, 7 yıllık ilişkisi olduğunu öğrenen koca: Ben uyuyorum

8 yıllık eşinin, 7 yıllık ilişkisi olduğunu öğrenen koca: Ben uyuyorum

ATV'de yayınlanan Esra Erol'la programında 8 yıldır evli olduğunu eşi tarafından aldatıldığını öğrenen eş "Ben uyuyorum ya, 8 senedir evliyim, 1 yılım iyi geçti" dedi.

Eşi Gülcan Hanım’ın Aydoğan Bey ile kaçtığını dile getiren Halil Bey, boşanmak istediğini belirterek ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılmış, iddiaların hedefi eş Gülcan Hanım, canlı yayına görüntülü bağlanarak "Kocam bana para karşılığı birlikte olma teklifinde bulundu." demişti.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Gülcan Hanım ile Halil Bey, canlı yayında yüzleşti.

Halil Bey, eşini evde yakaladığını, kapıya vurup "Ne oluyor Aydoğan?" dediğini anlattı. Gülcan Hanım ise "Bu kadar yalan atma Halil." yanıtını verdi.

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Programa katılan Aydoğan'ın kuzeni Gamze Hanım, "Gülcan'la Aydoğan'ın benim bildiğim 7 senedir ilişkileri var." dedi.

"BEN UYUYORUM YA, 8 SENEDİR EVLİYİM 1 YILIM İYİ GEÇTİ"

Evliliğinin 7 yılı boyunca aldatıldığını öğrenen eş Halil ise "Ben uyuyorum ya. 8 senedir evliyim, 1 yılım iyi geçti. Ondan sonra benim kabusum başladı." dedi.

8 yıllık eşinin, 7 yıllık ilişkisi olduğunu öğrenen koca: Ben uyuyorum VİDEO