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'82 yaşındaki eşi hortumla dövdü' denilmişti! Meltem Miraloğlu hamile mi? Açıklama geldi

'82 yaşındaki eşi hortumla dövdü' denilmişti! Meltem Miraloğlu hamile mi? Açıklama geldi

Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük eşi tarafından 'hortumla dövülünce hamile olduğu ortaya çıktı' iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Miraloğlu konu ile ilgili açıklama yaptı.