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- '82 yaşındaki eşi hortumla dövdü' denilmişti! Meltem Miraloğlu hamile mi? Açıklama geldi
'82 yaşındaki eşi hortumla dövdü' denilmişti! Meltem Miraloğlu hamile mi? Açıklama geldi
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 18:17
"Hayat Devam Ediyor" dizisinde hayat verdiği 'Çocuk Gelin' karakteriyle büyük bir üne kavuşan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşme kararı almıştı.
2019 yılında 82 yaşındaki Patrick Grady isimli zengin bir Amerikalı ile nikah masasına oturan Miraloğlu, şok etkisi yaratmıştı.
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu, uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Evliliğin ardından eşi ve kendisi hakkında sık sık farklı iddialar ortaya atılan Meltem Miraloğlu hakkında, son olarak flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Miraloğlu'nun hamile olduğu ve bu hamileliğinin ise eşi tarafından darp edildiğinde ortaya çıktığı iddia edilmişti.
Miraloğlu'nun, geçtiğimiz günlerde eşi Patrick tarafından hortumla dövüldüğü ve bu sırada, 'Vurma hamileyim!' diyerek bağırdığı ileri sürülmüştü.
AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili iddiaların ardından bir süre sessizliğini koruyan oyuncu, sonunda konuşmaya karar verdi.
HİÇ ÇOCUĞUM YOK
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Meltem Miraloğlu, "Son kez topluca cevaplıyorum, 'Hamile değilim'. Hiç çocuğum yok" ifadelerini kullandı.