'Giyinmemişsin canım ya' Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar açtı...

'Giyinmemişsin canım ya' Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar açtı...

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın plajda verdiği pozlar, sosyal medyayı salladı. Güzelliğine güzellik katan fenomen isim, bronz teniyle hayranlarından tam not aldı.

10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okurken değişim programı ile Londra'ya gitti.

Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden oyunculuk eğitimi alan Sibil, bu hayalini Londra'da gerçekleştirmek istedi.

Londra City Academy’de ve LAMDA Akademisi’nde oyunculuk üzerine eğitim gören Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye dönünce tamamen farklı bir yolu tercih etti.

Türkiye'ye geldikten sonra Youtube için içerikler üreten ve vloglar çeken Sibil, kısa süre içerisinde fenomen oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde olan ve dikkatleri üzerine çeken Çetinkaya, paylaştığı her poz ile olay oluyor.

Hem Youtube içerikleri hem de Instagram pozlarıya konuşulan güzel isim, şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Sibil'den yeni pozlar

Son zamanlarda verdiği pozlarla konuşulan Sibil Çetinkaya, bronz teni ve beyaz kombini ile olay oldu.

Kumsalda verdiği pozları peş peşe Instagram hesabından yayınlayan güzel isme, yorum ve beğeni yağdı.

Sibil Çeinkaya'nın hayranları;

"OHA diyebilirim ben"

"Sib çok güzelsin be"

"Ben tatile gidince 2 günde 3 kilo ödem topluyorum. Sizin sırrınız nedir? Çelik gibi irade mi, genetik şans mı? Vallahi ciddi soruyorum."

"Benim de bir sorum var topuklularla nasıl yürüdün kumda bee kadın hahaha" şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.