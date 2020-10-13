Tv8'in beğeniyle takip edilen programı MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık düellosu oynandı.

Ekranların sevilen programı MasterChef'in son bölümünde ana kadroda yarışan 16 şef adayı Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından istenilen tavuk ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sundu.

Tek tek tüm yarışmacıların ürününü tadan şefler bu safhanın ardından mavi takımın bu hafta kaptanlığını yapacak olan ismi açıkladı ve bu haftanın mavi takım kaptanı Uğur oldu.

Mavi takım kaptanı olan isim kurallar gereği rakip takım olan kırmızı takımın kaptanını belirledi ve bu haftanın kırmızı takımm kaptanı Sefa oldu. Kaptanlar yeni takımlarını oluşturmaya başladı. İşte bu haftanın mavi ve kırmızı takım üyeleri...

KAPTANLIK DÜELLOSUNU UĞUR KAZANDI

Mavi takım kaptanı Uğur ile kırmızı takım kaptanı Sefa, ilk takım oyununda avantaj kazanmak amacıyla düelloda karşı karşıya geldi.

Lahana Sarma yemeğini en güzel yapan Uğur ve ekibi avantajın sahibi oldu.

MasterChef'te kaptanlık düellosunu Uğur kazandı VİDEO