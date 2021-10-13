MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

MasterChef yarışmasının dün ekrana gelen yeni bölümünde eleme ve dokunulmazlık alan yarışmacılar belli oldu. Bunun akabinde takip edemeyenler "MasterChef'te kimler potaya girdi?" sorusunu araştırıyor.

MasterChef yarışmasında dün hem dokunulmazlık hem de eleme oyunu oynandı.

Ancak bu iki oyundan önce mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, Ege mutfağından yemekler yaparak takım dokunulmazlığı almaya çalıştı.

En iyi yemekler yaparak dokunulmazlık almak isteyen yarışmacılar, tezgahların başında yeteneklerini sergiledi.

Yapılan tadım sonra şefler en çok kırmızı takımın yemeklerini beğendi ve mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için oyun oynadı.

Oynanan bireysel dokunulmazlık sonucu, şeflerin en fazla beğendiği tabak Tahsin'in yaptığı oldu.

Tahsin yaptığı yemekle gecenin sonunda dokunulmazlık alarak, ertesi gün için rahat bir nefes aldı.

Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte eleme adaylar...

MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİRDİ?

Dokunulmazlık alan Tahsin, eleme potasına Rabia'yı gönderdi.

Kırmızı takım daha sonra aralarında konsey yaptı. Oldukça çekişmeli geçen konsey sonrası Eren haftanın 3. eleme adayı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mert olmuştu.